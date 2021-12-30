هزة أرضية بقوة 4.0 درجات بإقليم الدريوش

هبة بريس _ الرباط

أعلن المعهد الوطني للجيو-فيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.0 درجات على سلم ريشتر، اليوم الخميس، بإقليم الدريوش.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة الرابعة و28 دقيقة و18 ثانية (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الهزة سجلت على عمق 21 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.671 درجة شمالا، وخط الطول 3.631 درجة غربا.

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