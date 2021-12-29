وجدة .. عضات كلبين تصيب طفلا بجروح غائرة

2021-12-29 / 6:53 مساءً
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هبة بريس _ وجدة

تعرض يومه الثلاثاء 28 دجنبر الجاري، الطفل (م.أ)، الذي يتابع دراسته بالمستوى الرابع ابتدائي بمدرسة ادريس الشرايبي التابعة للمديرية الإقليمية بوجدة أنجاد، لهجوم من طرف كلبين بذات المؤسسة.

وحسب مصدر مطلع، فالتلميذ كان يلعب بمعية رفاقه بمحيط المؤسسة، حيث قام بالقفز على السور لإحضار الكرة التي سقطت داخل المدرسة ، أين هاجمه الكلبان في غياب الحارس المكلف بالحراسة وتزامنها مع العطلة البينية الثانية، اللذان تسببا له في جروح مختلفة على مستوى الوجه وكافة نواحي جسده، استدعت نقله على وجه السرعة على متن سيارة الإسعاف إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة، حيث قدمت له الإسعافات الضرورية.

وفور تلقيها الخبر، قام كل مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للشرق والمدير الإقليمي لوزارة التعليم بزيارة للطفل، كما تم تشكيل لجنة إقليمية للوقوف على حيثيات الواقعة، وتقصي الحقائق، كما تمت مواكبة الحالة الصحية للتلميذ عن قرب بالمستشفى الجامعي من طرف هذه اللجنة التي تضم في عضويتها طبيب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق

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