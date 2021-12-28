وزير الصحة البريطاني: لا قيود جديدة متعلقة بفيروس كورونا قبل حلول العام الجديد

هبة بريس _ وكالات

قال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، اليوم الاثنين، إن الحكومة لن تفرض أي قيود جديدة متعلقة بفيروس كورونا قبل حلول العام الجديد.

وأكد جاويد على ضرورة أن “يظل الناس على حذر” عند المشاركة في احتفالات رأس السنة الجديدة، وأن يخضعوا لاختبارات كورونا قبل حضور الأحداث، مضيفا “احتفلوا في الأماكن المفتوحة إذا استطعتم، أما إذا كنتم في مكان مغلق فاعملوا على تأمين التهوية”.

ولم يستبعد جاويد إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات في يناير 2022، وقال إن الحكومة “سترى” ما إذا كانت البيانات تشير إلى الحاجة لإجراءات وقيود جديدة.

وأعلنت بريطانيا، اليوم الاثنين، عن تسجيل 98.515 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية

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