الحاجب ..العثور على شابين مذبوحين

هبة بريس - مكناس

عثر اليوم الأحد 26 دجنبر بمنطقة بودربالة الواقعة بإقليم الحاجب، على شابين مذبوحين وفي مرحلة متقدمة من التحلل بداخل منزل في طور البناء بالمنطقة المذكورة.

وعثر على الجثتين بعدما انبعثت منهما رائحة كريهة من داخل المبنى، ما أثار انتباه السكان الذين أخبروا السلطات بالحادث، حيث اتضح ان الضحيتين وفق مصادر محلية ، كانا يشتغلان قيد حياتهما في أشغال الجبص بالمبنى المذكور.

وتواصل مصالح الدرك الملكي لبودربالة، تحرياتها المكثفة بغية فك لغز هذه الجريمة، مضيفة أن جثماني الضحيتين أحيلتا على التشريح الشرعي، بأمر من النيابة العامة المختصة باستئنافية مكناس.

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