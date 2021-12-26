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أمن فاس يستخدم الرصاص لتوقيف مجرم خطير

2021-12-26 / 1:25 مساءً
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هبة بريس - فاس

اضطر موظف شرطة برتبة حارس أمن يعمل بالفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن فاس لاستعمال سلاحه الوظيفي، صباح اليوم الأحد 26 دجنبر الجاري، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة اندفاع قوية وعرض المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت دورية لشرطة النجدة قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه، الذي كان في حالة تخدير متقدمة وألحق خسائر مادية بسيارة كانت مستوقفة بأحد شوارع منطقة “سهب الورد”، قبل أن يواجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، وهو ما اضطر موظف الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى، مما مكن من ضبطه وتحييد الخطر الناتج عنه وحجز السلاح الأبيض الذي كان بحوزته.

و تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه المصاب رهن المراقبة الطبية بالمستشفى، الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه للبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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