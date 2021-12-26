جثة مهاجر سري تستنفر سلطات ميناء طرفاية

هبة بريس-أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن قارب صيد تقليدي كان في رحلة صيد مساء أمس السبت 25 دجنبر 2021، فوق سواحل الإقليم، وبعدما كان في طريق العودة إلى ميناء طرفاية تصادف مع جثة مهاجر سري تتقادفها أمواج المحيط، حيث قرر ربان القارب رفقة باقي البحارة أن يربطوا الإتصال بالسلطات المنائية ببرج المراقبة التابع لقبطانية الميناء وإخبارها بالوضع.

هذه الأخيرة التي قامت بإبلاغ السلطات المحلية، ومصالح الدرك الملكي البحري، حيث قاما بإصدار الأمر بإجلاء الجثة والتوجه بها إلى رصيف ميناء طرفاية.

المصادر ذاتها أسرت، أن مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية، مدججة بسيارات الاسعاف التابعة للوقاية المدنية هرعت إلى رصيف الميناء، في إنتظار ولوج القارب التقليدي الذي عثر على جثة المهاجر السري وهي تطفوا فوق مياه المحيط الأطلسي.

وبعد ولوج القارب إلى رصيف الميناء المذكور، باشرت الوقاية المدنية عملية إجلاء الجثة من داخل القارب، كما قامت مصالح الدرك الملكي في تحرير محضر في الواقعة، حيث تم نقلها عبر سيارة نقل الأموات التابعة لجماعة طرفاية الترابية، إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي مولاي الحسن بلمهدي بأمر من النيابة العامة .

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