هزة أرضية بقوة 5ر3 درجات بإقليم الحسيمة

هبة بريس _ و م ع

أعلن المعهد الوطني للجيو-فيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 5ر3 درجات على سلم ريشتر، اليوم الأربعاء، بإقليم الحسيمة.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها في جماعة آيت قمرة، وقعت على الساعة الثانية مساء وخمس عشرة دقيقة و9 ثواني (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة سجلت على عمق 8 كيلومترات، عند التقاء خط العرض 35.138 درجة شمالا، وخط الطول 3891 درجة غربا.

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