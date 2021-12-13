مصرع شخص وإصابة أخر إثر إصطدام حافلة بدراجة نارية ضواحى طانطان

هبة بريس- أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن حادث سير مميت وقع فجر اليوم الاثنين على الطريق الوطنية رقم 1، بين مدينتي طانطان والجماعة الترابية الوطية،

بعد إصطدام قوي بين دراجة نارية، كان على متنها شخصان وبين حافلة كانت تقل فريق رياضي، الحادث الذي تسبب في وفاة صاحب الدراجة مكان الحادث فيما تم نقل رفيقه صوب المستشفى الإقليمي بمدينة طانطان على متن إسعاف الوقاية المدنية وهو في حالة حرجة.

وأكدت المصادر داتها، أن عناصر المركز الترابي للدرك الملكي التابعة لسرية طانطان، وكذا السلطات المحلية لجماعة بن خليل هرعت إلى مكان الحادث فور علمها بالواقعة، حيث باشرت عملية المعاينة، مع فتح التحقيق في ملابسات الحادث المميت.

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