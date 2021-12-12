تنغير .. إندلاع حريق في محل لتقطير ماء الورد بقلعة امكونة

هبة بريس - قلعة امكونة

أتت النيران مساء اليوم الأحد 12 دجنبر الجاري على محل تجاري، بدوار “اڭرض” بضواحي قلعة امكونة بإقليم تنغير .

وذكرت مصادر محلية ل”هبة بريس” أن الحريق اندلع في برميل خاص بتخزين المواد المستعملة في تقطير ماء الورد، مما تسبب في انفجاره واشتعال النيران في المحل .

واضافة المصادر ذاتها أن الحريق لم يسفر عن خسائر بشرية لحسن الحظ.

هذا وفور توصلها الخبر، هرعت عناصر السلطة المحلية ومصالح الدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية بقلعة امكونة إلى عين المكان، حيث تم تطويق الوضع ومحاصرة ألسنة النيران قبل أن تمتد للمحلات والمنازل المجاورة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0