كلميم : 90 سنة سجنا لاعضاء شبكة تنشط في الاتجار الدولي للمخدرات

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قضت إبتدائية كلميم، قبل أيام بإدانة 9 أشخاص متورطين ضمن شبكة متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات ب90 سنة سجنا نافذا.

ووزعت الهيئة القضائية بكلميم أحكام ب10 سنوات لكل فرد من الشبكة وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم.

وكانت فرقة الشرطة القضائية بمدينة كلميم، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أوقفت شهر نونبر الماضي افراد الشبكة بعد محاولتهم تهريب ثلاثة أطنان من مخدر الشيرا، وهي العملية التي أسفرت عن حجز ستة محركات بحرية قبل أن يتم تحديد مصدرها بمدينة أكادير وتوقيف المزود الرئيسي بهذه المعدات

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