عناصر الدرك تشرع في التحقق من جوازات التلقيح بمداخل الدار البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد أن شهدت قرارات السلطات بفرض جواز التلقيح بعض التساهل خلال الأسابيع الماضية، يبدو أن مظاهر التشديد عادت للواجهة من خلال حزمة من الإجراءات التي بدأت تشهدها طرقات المملكة و بعض المرافق العمومية.

و كمثال عن ذلك، عاينت هبة بريس عددا من عناصر الدرك الملكي بمداخل الدار البيضاء و هم يطلبون من عدد من سائقي ركاب السيارات و الطاكسيات وثيقة جواز التلقيح.

و شرع عناصر الدرك الملكي بجهة الدار البيضاء سطات خاصة بمداخل العاصمة الاقتصادية في التحقق من جوازات تلقيح السيارات، مع تنبيه الركاب الذين يتنقلون دون جوازات بضرورة حملها رفقتهم في الأيام المقبلة و إلا ستحرر في حقهم محاضر مخالفات وفق القانون.

و تروم السلطات من خلال مثل هاته الإجراءات الحفاظ على المكتسبات التي تحققت لحدود الساعة في احتواء تفشي جائحة كورونا و دفع عدم الملقحين لتلقي جرعات التطعيم خاصة في ظل بروز بعض المتحورات الجديدة بعدد من الدول.

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