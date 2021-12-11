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هزة أرضية بقوة 3,3 درجات في إقليم الدريوش

2021-12-11 / 11:28 صباحًا
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هبة بريس

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية، بلغت قوتها 3,3 درجات على سلم “ريشتر”، مساء أمس الجمعة، بإقليم الدريوش.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة العاشرة ليلا و 52 دقيقة و 52 ثانية (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن الهزة سجلت على عمق 29 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.555 درجة شمالا، وخط الطول 3.617 درجة غربا.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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