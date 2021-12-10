DOHA, QATAR - DECEMBER 10: Players of Tunisia line up for a team photo during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Quarter-Final match between Tunisia v Oman at Education City Stadium on December 10, 2021 in Doha, Qatar. (Photo by James Williamson - AMA/Getty Images)

كأس العرب: تونس إلى المربع الذهبي بفوزها على سلطنة عمان 2-1

2021-12-10 / 9:49 مساءً
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هبة بريس _ رياضة

تأهل المنتخب التونسي، إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس العرب، بعد تغلبه في ربع النهائي، على نظيره العماني (2-1).

تقدم نسور قرطاج بالهدف الأول عند الدقيقة الـ 16، بكرة رأسية من مهاجم الزمالك سيف الدين الجزيري، وكان بالإمكان أهداف أخرى في الشوط الأول، لكن غاب التوفيق.

وأدرك الأحمر العماني التعادل في الدقيقة الـ 67 من المواجهة، بهدف حمل توقيع اللاعب أرشد العلوي.

ولكن دقيقتين بعد ذلك استعاد التوانسة التقدم، بهدف الفوز الذي سجله النجم المميز يوسف المساكني.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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