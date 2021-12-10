كأس العرب: تونس إلى المربع الذهبي بفوزها على سلطنة عمان 2-1

هبة بريس _ رياضة

تأهل المنتخب التونسي، إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس العرب، بعد تغلبه في ربع النهائي، على نظيره العماني (2-1).

تقدم نسور قرطاج بالهدف الأول عند الدقيقة الـ 16، بكرة رأسية من مهاجم الزمالك سيف الدين الجزيري، وكان بالإمكان أهداف أخرى في الشوط الأول، لكن غاب التوفيق.

وأدرك الأحمر العماني التعادل في الدقيقة الـ 67 من المواجهة، بهدف حمل توقيع اللاعب أرشد العلوي.

ولكن دقيقتين بعد ذلك استعاد التوانسة التقدم، بهدف الفوز الذي سجله النجم المميز يوسف المساكني.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0