النيابة الألمانية تطلب السجن المؤبد لروسي متهم بقتل قيادي شيشاني

هبة بريس _ وكالات

طلبت النيابة العامة الألمانية الثلاثاء إنزال حكم السجن المؤبد بحق روسي متهم بـ”تصفية” قيادي شيشاني سابق في منتزه في برلين في جريمة يعتقد أنها نفذت بأوامر من موسكو.

والمشتبه به الذي عرفت عنه المحكمة باسم فاديم كراسيكوف، متهم بقتل الجورجي، تورنيكي كافتاراشفيلي، (40 عاما) بثلاث رصاصات في وضح النهار بمنتزه تيرغارتن في برلين، في أغسطس عام 2019.

وأدت القضية إلى تدهور العلاقات المتأزمة بالأساس بين ألمانيا وروسيا

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