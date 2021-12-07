A police car stands outside the court in Berlin on October 7, 2020 during the first day of the trial of defendant Vadim K., accused of gunning down a former Chechen commander, a Georgian national, in Kleiner Tiergarten Park, on August 23, 2019. - The 55-year-old accused has so far stayed mum over the case, but German prosecutors, have said alleged that Russia ordered the killing, a case that risks worsening acrimonious ties between Germany and Russia. (Photo by Tobias Schwarz / AFP)

النيابة الألمانية تطلب السجن المؤبد لروسي متهم بقتل قيادي شيشاني

2021-12-07 / 6:27 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

طلبت النيابة العامة الألمانية الثلاثاء إنزال حكم السجن المؤبد بحق روسي متهم بـ”تصفية” قيادي شيشاني سابق في منتزه في برلين في جريمة يعتقد أنها نفذت بأوامر من موسكو.

والمشتبه به الذي عرفت عنه المحكمة باسم فاديم كراسيكوف، متهم بقتل الجورجي، تورنيكي كافتاراشفيلي، (40 عاما) بثلاث رصاصات في وضح النهار بمنتزه تيرغارتن في برلين، في أغسطس عام 2019.

وأدت القضية إلى تدهور العلاقات المتأزمة بالأساس بين ألمانيا وروسيا

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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