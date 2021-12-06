مغاربة العالم يضخون نحو 80 مليار درهم في الخزينة

هبة بريس _ اقتصاد

أفاد مكتب الصرف أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت قيمتها إلى غاية متم شهر أكتوبر الماضي ، حوالي 79.66 مليار درهم مقابل 55,59 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة.

وأوضح المكتب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية لشهر أكتوبر، أن هذه التحويلات ارتفعت بنسبة 43.3 في المائة أي بما يعادل 24.07 مليار درهم.

كما سجلت النشرة ارتفاعا في الميزان التجاري للخدمات بفائض حددت نسبته في 7.1 في المائة منتقلا إلى 53.82 مليار درهم.

وفي التفاصيل ، تحسنت الصادرات بنسبة 9.1 في المائة لتصل إلى 114.95 مليار درهم مع نهاية أكتوبر 2021 ، وكذلك الشأن بالنسبة للواردات التي ارتفعت هي الأخرى بنسبة 10.9 في المائة ( 61.13 مليار درهم ).

وفيما يخص الأسفار، المكون الرئيسي لتجارة الخدمات ، فقد سجلت فائضا بقيمة (28.53 مليار درهم) ، حيث استقرت نسبيا بالمقارنة مع ما تم تسجيله في نهاية أكتوبر 2020 ، وخلال الفترة التي سبقت أزمة كوفيد -19 ، إذ سجل هذا الرصيد انخفاضا صافيا بنسبة 59.6 في المائة.

وبلغت المصاريف 8.73 مليار درهم خلال الفترة ذاتها ، مقابل 8.82 مليار درهم مع متم شهر أكتوبر 2020 ، و 17.72 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2019 .

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