تحديد شروط وكيفيات صرف التعويض عن التنقل.. قرار جديد يهمّ “مغاربة الخارج”
هبة بريس ـ الرباط

مغاربة العالم يضخون نحو 80 مليار درهم في الخزينة

2021-12-06 / 9:27 مساءً
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هبة بريس _ اقتصاد

أفاد مكتب الصرف أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت قيمتها إلى غاية متم شهر أكتوبر الماضي ، حوالي 79.66 مليار درهم مقابل 55,59 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة.

وأوضح المكتب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية لشهر أكتوبر، أن هذه التحويلات ارتفعت بنسبة 43.3 في المائة أي بما يعادل 24.07 مليار درهم.

كما سجلت النشرة ارتفاعا في الميزان التجاري للخدمات بفائض حددت نسبته في 7.1 في المائة منتقلا إلى 53.82 مليار درهم.

وفي التفاصيل ، تحسنت الصادرات بنسبة 9.1 في المائة لتصل إلى 114.95 مليار درهم مع نهاية أكتوبر 2021 ، وكذلك الشأن بالنسبة للواردات التي ارتفعت هي الأخرى بنسبة 10.9 في المائة ( 61.13 مليار درهم ).

وفيما يخص الأسفار، المكون الرئيسي لتجارة الخدمات ، فقد سجلت فائضا بقيمة (28.53 مليار درهم) ، حيث استقرت نسبيا بالمقارنة مع ما تم تسجيله في نهاية أكتوبر 2020 ، وخلال الفترة التي سبقت أزمة كوفيد -19 ، إذ سجل هذا الرصيد انخفاضا صافيا بنسبة 59.6 في المائة.

وبلغت المصاريف 8.73 مليار درهم خلال الفترة ذاتها ، مقابل 8.82 مليار درهم مع متم شهر أكتوبر 2020 ، و 17.72 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2019 .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫3 تعليقات

  1. و مقابل ذلك تُغلق الحدود في وجوههم دون سابق إنذار، ورفض جواز التلقيح عليهم لدخول بلدهم لزيارة اقاربهم، اضن ان حان الوقت ليفهم المغاربة المقيمين بان الدولة لا يهمها الا اموالهم…

  2. اذن غلق الحدود ليس في صالح المغرب فقد تضرب الجالية عن ولو التراب الوطني في قادم السنوات الله يهديكم علينا فتحو الدود اللقاح لقحنا التحليلة عملناها الباقي عليكم

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