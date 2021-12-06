فضيحة حذف الرباط من خريطة قناة جزائرية تصل الى منابر عالمية

2021-12-06 / 4:47 مساءً
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هبة بريس - الرباط

جالت فضيحة النظام الجزائري، المتمثلة في حذف العاصمة المغربية الرباط، من خريطة النشرة الجوية لقناة تابعة لإعلام العسكر، “جالت” الصحف والمواقع الدولية.

وفي هذا الصدد، نشرت وكالة “أورونيوز” تقريرا حول الفضيحة الجزائرية، مشيرة الى أن الخريطة الجوية تضمنت أسماء عواصم الدول الإفريقية المحيطة بالجزائر، بدون كتابة اسم “الرباط” عليها.

و تعمدت مقدمة النشرة الجوية، تسمية مدينة العيون المغربية ب”العيون المحتلة” في استفزاز واضح للمغاربة.

ورافقت الوكالة، فضيحة القناة الجزائرية، بتعليقات وتدوينات ساخرة لنشطاء مغاربة تفاجأوا ب”الحماقات” الجديدة لنظام العسكر التي تعبر عن عقدته الأبدية اتجاه المملكة ووحدتها الترابية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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