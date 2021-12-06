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بتهم النصب والاحتيال.. “عصابة السماوي” تسقط في قبضة درك الحاجب

2021-12-06 / 9:30 صباحًا
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ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت مصالح الدرك الملكي بمركز بودربالة التابع لسرية الحاجب، من تفكيك شبكة النصب والاحتيال بالسماوي مكونة من 3 أفراد ينحدرون من فاس، حيث تم اعتقال أحدهما ووضعه بالسجن المحلي “تولال” بمكناس، وهو سائق سيارة كانت تستعملها العصابة في نشاطها.

وكشفت مصادر ل ” هبة بريس”، أن سيدة وضعت شكاية لدى مركز الدرك الملكي ببودربالة الخميس الماضي (2 دجنبر الجاري)، تشتكي تعرضها لعميلة نصب واحتيال باستعمال “السماوي”، حيث سلب منها 3 أشخاص كانوا على متن سيارة خفيفة، 3 دمالج من ذهب، بتاريخ 26 نونبر الماضي، بدوار “أيت عقى الكبرى” ببودربالة، قرب مدينة الحاجب.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الحادث وقع عندما كانت الضحية متوجهة رفقة ابنها المريض بالتوحد إلى أحد أقاربها بـ”أيت عقى” وأوقفتهما سيارة خفيفة على قارعة الطريق وتمكن الجناة من استدراجهما ونقلهما على سيارتهم، حيث بدأ أحدهم في قراءة بعض “الطلاسيم” على الضحية، وأوهموها أنهم من “أصحاب البركة” وبإمكانهما علاج ابنها المريض، قبل أن يتمكنوا من سرقة الضحية.

وبحسب مصادر هبة بريس، فقد تمكنت عناصر الدرك ببودربالة، في نفس اليوم، من جمع معطيات دقيقة حول السيارة المستعملة في النصب والتي قامت العصابة باكترائها، وفي اليوم ذاته كان أحد عناصر الدرك يشتغل بنقطة المراقبة الثابتة على الطريق الوطنية رقم 6 مستوى جماعة المهاية بمكناس، حيث أثارت انتباهه السيارة موضوع البحث وأوقفها في الحين وتمكن من مسك الوثائق الخاصة بها ورخصة سيارة السائق الذي تمكن من الفرار على متن السيارة.

وفي السياق ذاته، أوضح المصادر نفسها، أن الدركي أبلغ قائد المركز بجديد القضية، حيث تم استنفار مصالح الدرك الملكي بالمنطقة، وتمكنوا بمساعدة عناصر الضابطة القضائية بولاية أمن فاس ، من الوصول إلى السيارة واعتقال السائق ووضعه تحت الحراسة النظرية بمخفر الدرك ببودبالة، قبل إحالته على العدالة، فيما تم تحرير مذكرة بحث وطنية في حق باقي عناصر الشبكة لتوقيفهم وتقديمهم للعدالة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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