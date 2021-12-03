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ألمانيا.. أكثر من 1% من سكان البلاد مصاب حاليا بكورونا

2021-12-03 / 3:45 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال وزير الصحة الألماني ينس شبان، الجمعة، إن أكثر من واحد بالمئة من سكان البلاد مصاب حاليا بفيروس كورونا، ودعا المواطنين لتلقي جرعات اللقاح إذا لم يكونوا قد طعموا بعد.

الإحصاءات التي نشرتها الوكالة الفيدرالية لمكافحة الأمراض أفادت بأن البلاد سجلت 74352 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد -19 يوميا و390 حالة وفاة إضافية.

و وفقا لحسابات معهد روبرت كوخ، فإن نحو 925800 شخص في ألمانيا يعدون بين المصابين بالفيروس.

وأشار شبان إلى أن عدد السكان الذين لم يتلقوا جرعات اللقاح وأصيبوا بالعدوى ويعانون من أعراض مرضية خطيرة أعلى بكثير المصابين والمصابين بأمراض خطيرة أعلى بكثير من أقرانهم الذين تلقوا اللقاح.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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