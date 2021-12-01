سرقة وكالة لتحويل الأموال بتطوان.. والأمن يوقف المتورطين

هبة بريس - تطوان

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان ،اليوم الأربعاء، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 29 و31 سنة، يشتبه تورطهما في ارتكاب عملية السرقة ومحاولة السرقة بالعنف من داخل وكالات لتحويل أموال وصرف العملات بمدينة تطوان ومرتيل.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعلومات الأولية للبحث أفادت بأن المشتبه فيهما حاولا صباح اليوم الأربعاء ارتكاب سرقة عن طريق كسر الواقية الزجاجية لوكالة لصرف العملات بمدينة مرتيل، مع تهديد مستخدمة بها باستعمال السلاح الأبيض، وذلك قبل أن يتم توقيفهما بعد وقت وجيز من محاولة ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية على متن سيارة خفيفة أثناء فرارهما نحو مدينة تطوان.

وأضاف المصدر ذاته أن النتائج الأولية للأبحاث والتحريات التي تجريها مصالح الشرطة القضائية،أظهرت تورط المشتبه فيهما أيضا في ارتكاب عملية سرقة ومحاولة سرقة استهدفتا وكالتين لتحويل الأموال، تم تسجيلهما نهاية الشهر المنصرم بمدينة تطوان.

وأفاد البلاغ بأن عمليات التفتيش المنجزة، مكنت من العثور بحوزة المشتبه فيهما على ملابس وأقنعة تم استعمالها في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن حجز أسلحة بيضاء ومبالغ مالية مهمة من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هاته القضايا، وكذا لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما.

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