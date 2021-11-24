تطوان ..عمال نظافة يعثرون على “مسدس ضغط” بالمقبرة الاسلامية

هبة بريس _ مكتب طنجة

عثر أمس الثلاثاء ، على مسدس ضغط من طرف عامل نظافة تابع للانعاش الوطني أثناء قيامه بأعمال تنظيف روتينية رفقة زملائه بالمقبرة الاسلامية بمدينة تطوان .

وبحسب المعطيات التي حصل عليها الموقع فقد عثر عامل الانعاش الوطني على مسدس الضغط عن طريق الصدفة ،حيث قام على الفور باخطار السلطات المعنية التي حلت بعين المكان مرفوقة بعناصر الشرطة العلمية حيث تم حجز المسدس واخضاعه للخبرة العلمية والتقنية .

بدورها فتحت عناصر الشرطة القضائية بتطوان تحقيقا للوقوف على حيثيات وظروف تواجد “المسدس المشبوه” بالمقبرة المذكورة سيما ان المعطيات الاولية تشير الى انه يعود لفترة قديمة .

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