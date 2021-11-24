تطوان ..عمال نظافة يعثرون على “مسدس ضغط” بالمقبرة الاسلامية

2021-11-24 / 7:03 مساءً
0
هبة بريس _ مكتب طنجة

عثر أمس الثلاثاء ، على مسدس ضغط من طرف عامل نظافة تابع للانعاش الوطني أثناء قيامه بأعمال تنظيف روتينية رفقة زملائه بالمقبرة الاسلامية بمدينة تطوان .

وبحسب المعطيات التي حصل عليها الموقع فقد عثر عامل الانعاش الوطني على مسدس الضغط عن طريق الصدفة ،حيث قام على الفور باخطار السلطات المعنية التي حلت بعين المكان مرفوقة بعناصر الشرطة العلمية حيث تم حجز المسدس واخضاعه للخبرة العلمية والتقنية .

بدورها فتحت عناصر الشرطة القضائية بتطوان تحقيقا للوقوف على حيثيات وظروف تواجد “المسدس المشبوه” بالمقبرة المذكورة سيما ان المعطيات الاولية تشير الى انه يعود لفترة قديمة .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of انتخاب المغرب لرئاسة المجلس الإفريقي للبحث العلمي والابتكار

انتخاب المغرب لرئاسة المجلس الإفريقي للبحث العلمي والابتكار

2021-11-24 / 7:21 مساءً
Photo of “الجبهة الاجتماعية” تنتقد الزيادات الصاروخية في الأسعار

“الجبهة الاجتماعية” تنتقد الزيادات الصاروخية في الأسعار

2021-11-24 / 6:52 مساءً
Photo of إسبانيا تحتج على المغرب بسبب إنشاء مزرعة أسماك في محيط الجزر الجعفرية

إسبانيا تحتج على المغرب بسبب إنشاء مزرعة أسماك في…

2021-11-24 / 6:18 مساءً
Photo of الحملة الوطنية للتلقيح.. المغرب يتجاوز رقم 24 مليون و400 ألف ملقح

الحملة الوطنية للتلقيح.. المغرب يتجاوز رقم 24 مليون و400…

2021-11-24 / 5:25 مساءً
Photo of كوفيد بالمغرب.. 130 إصابة جديدة و أربع وفيات في 24 ساعة الأخيرة

كوفيد بالمغرب.. 130 إصابة جديدة و أربع وفيات في…

2021-11-24 / 4:50 مساءً
Photo of وزارة الصحة تستجيب لطلب المهنيين بخصوص منحة كوفيد

وزارة الصحة تستجيب لطلب المهنيين بخصوص منحة كوفيد

2021-11-24 / 3:51 مساءً
Photo of المرصد المغربي للسجون يدعو لتسريع تعديلات قوانين المؤسسات السجنية

المرصد المغربي للسجون يدعو لتسريع تعديلات قوانين المؤسسات السجنية

2021-11-24 / 3:20 مساءً
Photo of مصالح الأمن توقف المتورط في سرقة وكالة للتأمينات بطنجة

مصالح الأمن توقف المتورط في سرقة وكالة للتأمينات بطنجة

2021-11-24 / 2:17 مساءً
Photo of يهم السائقين.. افتتاح المسار ال3 للطريق السيار بين المحمدية و تيط مليل

يهم السائقين.. افتتاح المسار ال3 للطريق السيار بين المحمدية…

2021-11-24 / 12:06 مساءً
Photo of أكادير: العشرات من عمال إحدى شركات البناء يحتجون أمام مقر الولاية

أكادير: العشرات من عمال إحدى شركات البناء يحتجون أمام…

2021-11-24 / 11:51 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق