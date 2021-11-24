مطار محمد الخامس

المغرب يضع شرطا لدخول التونسيين إليه

2021-11-24 / 8:30 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

وضع المغرب شرطا على دخول التونسيين الراغبين بالسفر إليه يتمثل في ضرورة حمل جواز التلقيح.

وحسب بيان للخطوط الجوية التونسية، نشرته اليوم الثلاثاء على صفحتها بموقع “فيسبوك”، أكدت أن حاملي جواز التلقيح فقط هم من يمكنهم دخول المغرب

وقال البيان: “نظرا لقرار السلطات المغربية الأخير والقيود التي تفرضها عليه، تعلن لكم “تونيساير” أن الركاب الذين قاموا بجرعتي اللقاح وحاملي جوازات اللقاحات هم فقط من يسمح لهم بدخول الأراضي المغربية”.

وأكد البيان أن قرار السلطات يتضمن إعفاء الأطفال دون سن الخامسة من اختبار الـ “بي سي آر” ومن اللقاح.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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