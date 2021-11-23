مباحثات مغربية -برتغالية حول تعزيز التعاون في مجال الانتقال الرقمي

2021-11-23 / 3:20 مساءً
0
هبة بريس

تباحثت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي واصلاح الادارة، غيثة مزور، اليوم الثلاثاء بالرباط، مع كاتب الدولة المكلف بالتدويل بوزارة الشؤون الخارجية البرتغالية، يوريكو بريلانتي دياس، حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي في مجال التحول الرقمي.

وأشادت مزور، خلال هذا اللقاء، بعلاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، مبرزة أهمية “استكشاف سبل التعاون”، ولا سيما في مجالات التحول الرقمي وإصلاح الإدارة العمومية.

وأوضحت الوزيرة، في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، “نعرب عن ارتياحنا لكافة سبل التعاون السابقة ونتطلع إلى إدامة وتوطيد هذه الشراكة”.

كما أعربت عن رغبة المغرب في الاستلهام من التجربة البرتغالية المتعلقة بمراكز القرب من أجل النهوض بولوج المواطنين بشكل أفضل للخدمات العمومية.

من جهته، اعتبر بريلانتي دياس أن التحول الرقمي يشكل “أولوية” بالنسبة للبلدين، معربا عن استعداد بلاده للعمل بشكل وثيق مع الحكومة المغربية بشأن الأولويات المشتركة وتدارس الحلول الجديدة خدمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وبعد أن أشاد بالتعاون الاقتصادي “المتين” القائم بين البلدين، أشار المسؤول البرتغالي إلى التوقيع أمس الاثنين على اتفاقية تعاون بشأن إحداث مجلس اقتصادي مغربي برتغالي بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب وفيدرالية الشركات البرتغالية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of بفضل التلقيح والموسم الفلاحي “الجيد”.. انتعاش “تدريجي وملحوظ” للنشاط الاقتصادي

بفضل التلقيح والموسم الفلاحي “الجيد”.. انتعاش “تدريجي وملحوظ” للنشاط…

2021-11-23 / 11:08 صباحًا
Photo of مجموعة TGCC تقدم تفاصيل إدراجها ببورصة الدار البيضاء

مجموعة TGCC تقدم تفاصيل إدراجها ببورصة الدار البيضاء

2021-11-23 / 9:57 صباحًا
Photo of انطلاق منتدى الأعمال المغربي البرتغالي في نسخته الثانية

انطلاق منتدى الأعمال المغربي البرتغالي في نسخته الثانية

2021-11-22 / 11:37 مساءً
Photo of كيف يمكن رفع اليد عن الضمانات البنكية ؟ بنك المغرب يجيب

كيف يمكن رفع اليد عن الضمانات البنكية ؟ بنك…

2021-11-22 / 10:56 مساءً
Photo of وزير فرنسي .. باريس عازمة على تعزيز شراكتها الاقتصادية مع الرباط

وزير فرنسي .. باريس عازمة على تعزيز شراكتها الاقتصادية…

2021-11-22 / 10:13 مساءً
Photo of عائدات السياحة بلغت 15,9 مليار درهم في الفصل الثالث من 2021

عائدات السياحة بلغت 15,9 مليار درهم في الفصل الثالث…

2021-11-22 / 6:45 مساءً
Photo of محطة الدار البيضاء- ميناء: إطلاق مشروع نموذجي للبوابات الإلكترونية لولوج الأرصفة

محطة الدار البيضاء- ميناء: إطلاق مشروع نموذجي للبوابات الإلكترونية…

2021-11-22 / 3:15 مساءً
Photo of بداية تراجع أسعار النفط عالميا.. هل ينعكس ذلك على أسعار المحروقات بالمغرب؟

بداية تراجع أسعار النفط عالميا.. هل ينعكس ذلك على…

2021-11-22 / 2:01 مساءً
Photo of “طنجة المتوسط” تطلق مشروع منفذ للتسويق بشمال المملكة

“طنجة المتوسط” تطلق مشروع منفذ للتسويق بشمال المملكة

2021-11-22 / 1:44 مساءً
Photo of بنك المغرب.. ارتفاع سعر صرف الدرهم أمام الأورو

بنك المغرب.. ارتفاع سعر صرف الدرهم أمام الأورو

2021-11-21 / 1:14 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق