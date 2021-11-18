إصابة عاملين بجروح خطيرة إثر سقوط سقف بناية في طور التشييد بفاس

هبة بريس - خالد العروسي

أصيب شخصان بجروح وصفت بالخطيرة مساء اليوم الخميس، اثر انهيار سقف ورش بناية مكونة من طابقين في طور البناء، بحي عين سند التابع لمقاطعة بنسودة بمدينة فاس

و أشار شهود عيان ل ” هبة بريس ” أن عاملين بناء أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، إثر انهيار بعض من أجزاء عمارة سكنية في طور البناء؛ مشيرين الى أن العاملين المصابين طُمروا في أتربة الورش بعد انهيار جزء من البناية التي لازالت في طور التشييد ما دفع بعض عمال الكبص الذين كانوا يشتغلون بنفس البناية لمحاولة إخراجهما، قبل وصول عناصر الوقاية المدنية.

وأضافت ذات المصادر ، انه تم تقديم الاسعافات الضرورية للعاملين من قبل عناصر الوقاية المدنية، و تم نقلهما على وجه السرعة صوب مستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس

هذا ، وفور علمها انتقلت السلطة المحلية ومختلف المصالح الامنية وعدد من المسؤولين إلى مكان الحادث لمعاينة وتفقد الواقعة التي اسفرت عن إصابة شخصين بجروح متفاوتةالخطورة.ومن المنتظر أن تكون

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