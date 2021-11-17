22 قتيلا و 2466 جريحا.. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال أسبوع

هبة بريس

لقي 22 شخصا مصرعهم، وأصيب 2466 آخرون بجروح، إصابات 74 منهم بليغة، في 1829 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من ثامن إلى 14 نونبر 2021.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، وكذا التجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 39 ألفا و622 مخالفة، وإنجاز 7252 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 32 ألفا و370 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و908 ألفا و625 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4499 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7252 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 164 مركبة.

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