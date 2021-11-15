عملية التلقيح بالمغرب
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تراجع إقبال المواطنين على مراكز التلقيح

2021-11-15 / 11:23 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

سجلت مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا، بمختلف مدن ومناطق المملكة، خلال الأيام الأخيرة، تراجعا من قبل المواطنين.

وبعد الاكتظاظ الذي كانت تعرفه المراكز، مباشرة بعد الإعلان عن الزامية التلقيح عبر فرض “جواز التلقيح”، لولوج المؤسسات والمرافق العمومية، عرفت هذه المراكز تراجعا ملحوظا خلال اليومين الأخيرين.

وفي هذا الصدد، عزا مصدر لهبة بريس، سبب هذه التراجع إلى تلقيح نسبة مهمة من المواطنين، لافتا أن نسبة الأشخاص الغير ملقحين والذين أصبحوا يتوافدون على المراكز لتلقي جرعاتهم قليلة مقارنة مع النسب السابقة.

وأضاف ذات المصدر، أن النسب المسجلة الى حدود اليوم، تؤكد نجاح الحملة الوطنية للتلقيح وكذا نجاح المغرب في التغلب على الجائحة والعودة تدريجيا للحياة الطبيعية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. بشرى للمغرب والمغاربة بهذا التقدم الكبير الذي ادركه في عملية التلقيح حيث نجده اليوم على مشارف التطعيم الجماعي كل ذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية بالاستباق في اتخاد الاجراءات الوقاىية التي كانت رادعا قويا في صد هذا الوباء الخبيت والتي اعطت ثمارها التي نجنيها اليوم بالعودة تدريجيا الى الحياة الطبيعية ودفع بعجلة اقتصادنا نحو الامام عاش الملك محمد السادس الذي بحكمته السديدة وبعد نظره استطاع ان يخرج البلاد من هذه المحنة المكلفة شعارنا الداىم الله الوطن الملك

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