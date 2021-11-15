تراجع إقبال المواطنين على مراكز التلقيح
هبة بريس - الرباط
سجلت مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا، بمختلف مدن ومناطق المملكة، خلال الأيام الأخيرة، تراجعا من قبل المواطنين.
وبعد الاكتظاظ الذي كانت تعرفه المراكز، مباشرة بعد الإعلان عن الزامية التلقيح عبر فرض “جواز التلقيح”، لولوج المؤسسات والمرافق العمومية، عرفت هذه المراكز تراجعا ملحوظا خلال اليومين الأخيرين.
وفي هذا الصدد، عزا مصدر لهبة بريس، سبب هذه التراجع إلى تلقيح نسبة مهمة من المواطنين، لافتا أن نسبة الأشخاص الغير ملقحين والذين أصبحوا يتوافدون على المراكز لتلقي جرعاتهم قليلة مقارنة مع النسب السابقة.
وأضاف ذات المصدر، أن النسب المسجلة الى حدود اليوم، تؤكد نجاح الحملة الوطنية للتلقيح وكذا نجاح المغرب في التغلب على الجائحة والعودة تدريجيا للحياة الطبيعية.
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10 تعليقات
بشرى للمغرب والمغاربة بهذا التقدم الكبير الذي ادركه في عملية التلقيح حيث نجده اليوم على مشارف التطعيم الجماعي كل ذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية بالاستباق في اتخاد الاجراءات الوقاىية التي كانت رادعا قويا في صد هذا الوباء الخبيت والتي اعطت ثمارها التي نجنيها اليوم بالعودة تدريجيا الى الحياة الطبيعية ودفع بعجلة اقتصادنا نحو الامام عاش الملك محمد السادس الذي بحكمته السديدة وبعد نظره استطاع ان يخرج البلاد من هذه المحنة المكلفة شعارنا الداىم الله الوطن الملك
التلقيح ليس مفروض على المواطنين والمواطنات بل هو اختياري لماذا تعقدون علينا ذالك.
نطالب من الحكومة الجديدة بالغاء جواز التلقيح المفروض علينا لأننا فعلا سئمنا من تصروفاتكم معنا التافهة.
إن الحكومة الجديدة إذا كانت تفرض جواز التلقيح على المواطنين والمواطنات فهي ماعدا تزيد من العنف والمظاهرات مما سيؤدي إلى تراجع إقبال المواطنين والمواطنات على المراكز التلقيح…
ليس قانونيا على الحكومة الجديدة ان تفرض جواز التلقيح علينا. …
هل هناك نص قانوني يدل على أن جواز التلقيح مفروض على المواطنين والمواطنات . حتى يمنع المواطن من حقوقه المشروعة….
التلقيح خلف اثار سلبية بعد التطعيم للقاح كورونا بالاخص لقاح فايزر.
أنا تلقيت الجرعة الأولى ولم تخلف اعراض جانبية لي ولكن عندما تلقيت الجرعة الثانية خلفت آثار جانبية ضارة بصحتى إذن ماذا يدل هذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
نخاف ان يتطور الوضع الراهن وتكون متحورات جديدة مما تؤدي بنا إلى الاغلاق مرة أخرى هههههههههههه.
المغرب يتماشى مع القرارات الأروبية . لأن الاصابات والوفيات في اوروبا ارتفعت .لهذا انتظروا قريبا ماذا سيحصل هههههههههههه.