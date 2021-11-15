عملية التلقيح بالمغرب
الصورة تعبيرية -

تراجع إقبال المواطنين على مراكز التلقيح

2021-11-15 / 11:23 صباحًا
10
هبة بريس - الرباط

سجلت مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا، بمختلف مدن ومناطق المملكة، خلال الأيام الأخيرة، تراجعا من قبل المواطنين.

وبعد الاكتظاظ الذي كانت تعرفه المراكز، مباشرة بعد الإعلان عن الزامية التلقيح عبر فرض “جواز التلقيح”، لولوج المؤسسات والمرافق العمومية، عرفت هذه المراكز تراجعا ملحوظا خلال اليومين الأخيرين.

وفي هذا الصدد، عزا مصدر لهبة بريس، سبب هذه التراجع إلى تلقيح نسبة مهمة من المواطنين، لافتا أن نسبة الأشخاص الغير ملقحين والذين أصبحوا يتوافدون على المراكز لتلقي جرعاتهم قليلة مقارنة مع النسب السابقة.

وأضاف ذات المصدر، أن النسب المسجلة الى حدود اليوم، تؤكد نجاح الحملة الوطنية للتلقيح وكذا نجاح المغرب في التغلب على الجائحة والعودة تدريجيا للحياة الطبيعية.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of تجديد الثقة في عبد الإله الخضري رئيسا لولاية ثانية للمركز المغربي لحقوق الإنسان

تجديد الثقة في عبد الإله الخضري رئيسا لولاية ثانية…

2021-11-15 / 2:59 مساءً
Photo of فاس.. إيداع أستاذ سجن بوركايز بتهمة التغرير بتلميذة والتحرش بها

فاس.. إيداع أستاذ سجن بوركايز بتهمة التغرير بتلميذة والتحرش…

2021-11-15 / 2:47 مساءً
Photo of الطلبة الأفارقة بالمغرب ينظمون قافلة لدعم القضية الوطنية بالاقاليم الجنوبية

الطلبة الأفارقة بالمغرب ينظمون قافلة لدعم القضية الوطنية بالاقاليم…

2021-11-15 / 1:58 مساءً
Photo of بعد إيهام ضحاياه بالزواج.. توقيف أمني مزيف ببرشيد

بعد إيهام ضحاياه بالزواج.. توقيف أمني مزيف ببرشيد

2021-11-15 / 12:47 مساءً
Photo of احتفالا بذكرى عيد الاستقلال.. المديرية تفتتح مدرسة الشرطة بطنجة

احتفالا بذكرى عيد الاستقلال.. المديرية تفتتح مدرسة الشرطة بطنجة

2021-11-15 / 12:16 مساءً
Photo of إلغاء “ورقة التنقل” والعطلة المدرسية ينعشان السياحة الداخلية

إلغاء “ورقة التنقل” والعطلة المدرسية ينعشان السياحة الداخلية

2021-11-15 / 11:58 صباحًا
Photo of كلميم.. توقيف شخص وحجز محركات خاصة بقوارب الهجرة السرية

كلميم.. توقيف شخص وحجز محركات خاصة بقوارب الهجرة السرية

2021-11-15 / 10:55 صباحًا
Photo of البورفيسور الإبراهيمي: “نحن اليوم سعداء بالعودة تدريجيا إلى أنفسنا”

البورفيسور الإبراهيمي: “نحن اليوم سعداء بالعودة تدريجيا إلى أنفسنا”

2021-11-15 / 10:08 صباحًا
Photo of طقس الاثنين .. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس الاثنين .. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2021-11-15 / 9:08 صباحًا
Photo of الحسيمة..الأمن يعتقل مستشارة جماعية وبحوزتها مخدرات قوية

الحسيمة..الأمن يعتقل مستشارة جماعية وبحوزتها مخدرات قوية

2021-11-14 / 10:29 مساءً

‫10 تعليقات

  1. بشرى للمغرب والمغاربة بهذا التقدم الكبير الذي ادركه في عملية التلقيح حيث نجده اليوم على مشارف التطعيم الجماعي كل ذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية بالاستباق في اتخاد الاجراءات الوقاىية التي كانت رادعا قويا في صد هذا الوباء الخبيت والتي اعطت ثمارها التي نجنيها اليوم بالعودة تدريجيا الى الحياة الطبيعية ودفع بعجلة اقتصادنا نحو الامام عاش الملك محمد السادس الذي بحكمته السديدة وبعد نظره استطاع ان يخرج البلاد من هذه المحنة المكلفة شعارنا الداىم الله الوطن الملك

  4. إن الحكومة الجديدة إذا كانت تفرض جواز التلقيح على المواطنين والمواطنات فهي ماعدا تزيد من العنف والمظاهرات مما سيؤدي إلى تراجع إقبال المواطنين والمواطنات على المراكز التلقيح…

  8. أنا تلقيت الجرعة الأولى ولم تخلف اعراض جانبية لي ولكن عندما تلقيت الجرعة الثانية خلفت آثار جانبية ضارة بصحتى إذن ماذا يدل هذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

  10. المغرب يتماشى مع القرارات الأروبية . لأن الاصابات والوفيات في اوروبا ارتفعت .لهذا انتظروا قريبا ماذا سيحصل هههههههههههه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق