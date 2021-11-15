تراجع إقبال المواطنين على مراكز التلقيح

هبة بريس - الرباط

سجلت مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا، بمختلف مدن ومناطق المملكة، خلال الأيام الأخيرة، تراجعا من قبل المواطنين.

وبعد الاكتظاظ الذي كانت تعرفه المراكز، مباشرة بعد الإعلان عن الزامية التلقيح عبر فرض “جواز التلقيح”، لولوج المؤسسات والمرافق العمومية، عرفت هذه المراكز تراجعا ملحوظا خلال اليومين الأخيرين.

وفي هذا الصدد، عزا مصدر لهبة بريس، سبب هذه التراجع إلى تلقيح نسبة مهمة من المواطنين، لافتا أن نسبة الأشخاص الغير ملقحين والذين أصبحوا يتوافدون على المراكز لتلقي جرعاتهم قليلة مقارنة مع النسب السابقة.

وأضاف ذات المصدر، أن النسب المسجلة الى حدود اليوم، تؤكد نجاح الحملة الوطنية للتلقيح وكذا نجاح المغرب في التغلب على الجائحة والعودة تدريجيا للحياة الطبيعية.

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