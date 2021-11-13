اختبار مستضد ..المغرب يعزز مراقبة الوافدين إلى المملكة عبر الموانئ والمطارات

هبة بريس - الرباط

أعلنت اللجنة بين وزارية لتتبع كوفيد-19 ، اليوم السبت ، أن السلطات المغربية قررت تعزيز نظام المراقبة للولوج إلى التراب الوطني.

وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها ، أن هذا القرار يأتي بهدف الحفاظ على المكاسب الهامة التي حققها المغرب في إطار مكافحة وباء كوفيد -19، وكذا في إطار تدابير صحية وقائية يفرضها سياق يتسم بتزايد حالات الإصابة في الجوار الأوروبي للمغرب.

وهكذا، وفضلا عن جواز التلقيح الإجباري واختبارات (بي سي إر) السلبية بالنسبة للأشخاص القادمين من البلدان المدرجة ضمن القائمة باء، سيتم عند الوصول إلى المغرب ، إجراء فحص مزدوج بواسطة الكاميرات الحرارية وأجهزة قياس الحرارة الإلكترونية وكذا الاختبار المستضد.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم نشر فرق طبية مكونة من عدة أطباء في مجموع موانئ ومطارات المملكة.

وخلص البلاغ إلى أنه لن يتمكن أي مسافر جاءت نتيجة اختباره إيجابية عند الوصول إلى المغرب من ولوج التراب الوطني، وسيتعين عليه العودة فورا إلى البلد الذي قدم منه مع تحمل شركة النقل الجوي أو البحري لكافة التكاليف ، باستثناء الأشخاص الذين يتوفرون على إقامة دائمة في المغرب.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0