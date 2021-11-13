طنجة..خلاف حول سومة الكراء ينتهي بجريمة قتل بشعة والأمن يوقف الجاني

هبة بريس - مكتب طنجة

اهتزت ساكنة حي المصلى، اليوم السبت، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شخص في السبعينيات من العمر ، إثر خلاف مع شخص آخر بسبب سومة الكراء .

وتمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، منتصف نهار اليوم السبت 13 نونبر الجاري، من عوقيف الجاني البالغةمن العمر 68 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية الضرب والجرح المفضي للموت التي كان ضحيتها شخص يبلغ من العمر 78 سنة.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه على تعريض الضحية للضرب والجرح المفضي للموت بواسطة السلاح الأبيض بحي المصلى بطنجة، وذلك بسبب خلاف محتمل حول أداء السومة الكرائية لمحل مهني يكتريه الضحية من المشتبه فيه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه المتورط في هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية

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