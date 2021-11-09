سطات…تسمم غذائي يؤدي بحياة طفلة ويدخل أسرتها المستشفى

محمد منفلوطي_هـــبة بريس

علمت “هــبة بريس ” من مصادرها، أن أفراد عائلة تنحدر من منطقة البروج باقليم سطات، نقلوا جميعا صوب قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بسطات، للاشتباه في تعرضهم لحالة تسمم غذائي بعد تناولهم لوجبة ” الرفيسة”.

وأضافت مصادرنا، أن حالة من الاستنفار سادت داخل أورقة المستشفى بعد ورود أنباء عن نقل أربعة أشخاص من عائلة واحدة ” الأب والأم وطفلتين صغيرتين” للاشتباه في تعرضهم لحالة تسمم غذائي بعد تناولهم لوجبة الرفيسة، مما أدى إلى وفاة طفلة صغيرة، واحالة الاخرى على قسم طب الأطفال لتلقي العلاجات الضرورية، فيما وضع والديهما تحت المراقبة الطبية.

هذا ولازالت التحقيقات مستمرة لكشف ظروف وملابسات الواقعة التي خلفت استياء وتذمرا بين صفوف الساكنة من أقارب العائلة، وهي التحقيقات التي يعكف عليها المحققون بتعليمات من النيابة العامة المختصة لتحديد أسباب الوفاة.

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