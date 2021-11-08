بمبلغ 36 مليار درهم.. المغرب يستعد لاستقبال طائرة “F-16 BLOCK 72
هبة بريس _ الرباط
من المنتظر ان يستقبل المغرب واحدة من أقوى الطائرات المقاتلة في العالم، وهي طائرة “F-16 BLOCK 72″، التي طلبها عام 2019 بحسب موقع “ديفنسا” الإسباني.
وحسب ذات الجهة ؛ فتكلفة صفقة الطائرات أكثر من 36 مليار درهم (حوالى 4.7 مليار دولار)، وفقا للموقع المتخصص في الصفقات العسكرية.
وطائرات “F-16 BLOCK 72″ تشبه طائرات ” F-22″، من حيث تزويدها برادار متقدم، ومصفوفة ممسوحة ضوئيا إلكترونيا (AESA) من شركة “نورثروب غرومان”.
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21 تعليقات
هنيئا لهم بصفقة مربحة من الشعب الففير المقهور وبئسا للجبناء ااذين يبدرون اموالا طائلة منذ سنوات وارضنا محتلة من الشمال والجنوب
نطلب السلم اللهم احفظنا من الفتن انت خير الحافظين.
لطفك بنا يارب نحن لانريد الحرب. بل السلم والصلح.والتشاور بالتي هي احسن.
كانت هذه الأموال الباهضة تفرق على الفقراء والمساكين الذين لا حولة ولا قوة لهم إلا بالله العلي العظيم.
والله هذآ عار وحرام تقتل لنفس بريئة ويذهب ضحيتها الأبرياء والسبب النظام الجزائري العسكري الإرهابي حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
نريد استرجاع الصحراء المغربية بطريقة سلمية بدون حرب شعارها وسلاحها القرآن الكريم لقوله تعالى الحمدلله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور صدق الله العظيم.
حسبي الله ونعم الوكيل نخاف ان تتطور ونصبح مثل سوريا وفلسطين ولبنان والعراق وهذا عار عليكم .
ان هذا الخبر يسعدنا ويثلج صدورنا بان يكون بلدنا العزيز المملكة المغربية يتوفر على ترسانة ضخمة من المعدات والاسلحة المتطورة لمواجهة العدو الظالم الذي يتربص بوحدتنا الترابية والذي ما فتىء يلوح بالتهديدات والشتاىم رغم ان العدو ليس له القدرة على مواجهة قواتنا المسلحة الملكية الباسلة التي تتفوق كثيرا على قوات العدو من حيث القدرات والسلاح المتطور والتجارب والخبرات الكبيرة التي اكتسبتها قواتنا خلال المناورات والتداريب القتالية المتعددة التي يجريها بجانب دول كبرى صديقة ومتقدمة في ميدان الحروب مثل امريكا وفرنسا وابريطانيا وغيرهم من الدول فتحية عاطرة الى جيشنا المغربي البطل عاش المغرب عاش الملك محمد السادس باني نهضة المغرب الجديد والقاهر للاعداء بالسياسة الحكبمة والناجحة على جميع المستويات حفظ الله بلادنا من كل مكروه انه قريب مجيب الدعوات
نحن بلا حرب والمعيشية صعبة وبالاحرى عندما تكون الحرب .المجاعة بعينيها. حسبي الله ونعم الوكيل…
الرد لمن سرق البطاطس او الاتهامات المزيفة واستهزاء بنا هذآ هو الرد الصائب.هههههههه
نفديك بارواحنا وابنائنا وشيوخنا وشبابنا إلى آخر عرق ينبض فينا عاش الملك والشعب المغربي من طنجة إلى لكويرة…
هناك اكثر منها أقوى هو الله سبحانه وتعالى هو القوي فوق سطح الأرض وهو على كل شيء قدير فحسبي الله ونعم الوكيل.
بجهد الله وبركاته ستنتصر عليهم وشعارنا الله الوطن الملك فلن نتخلى عن اقاليمنا الصحراوية حتى وان كلفنا هذآ ارواحنا وحياتنا.
نتمنى ان يحفظ الله قواتنا المسلحة الملكية المغربية وجودنا من كل سوء وشر ومكروه يصيبهم يآرب.
اعتقد أحسن رد الاعتبار كل من سولت له نفسه الاستهزاء والاستهتار بصحرائنا سنقف لهم بالمرصاد ولو يكلفنا ارواحنا نفديك يا صحرائنا المغربية وملكنا سننتصر عليهم.
نخاف ان تتشبك وتصبح القضية أكبر من حجمها نطلب السلامة والعافية يارب لطفك بنا يارب اللهم ارفع عنا هذآ النظام الجزائري العسكري الإرهابي .
إسبانيا بصدد إقتناء 50 طائرة من طراز F35
من الخاسر الأكبر هو المغرب والجزائر والمتفرجين هم إسرائيل وأمريكا.ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
كنا نتمنى هذه الأموال تصرف في استثمارات هائلة ترجع بالنفع على المواطنين والمواطنات من اجل محاربة ظاهرة البطالة والتشرد والمجاعة لهذا يجب التفكير جيداً قبل كل واحد يندم على هذه الخطوة…..
استعدوا للحرب . إنها على الابواب .من لديه اموال في البنك فليخرجها ويشتري بها مواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة.ههههههههههههههه.