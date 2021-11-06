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أمن الرباط يوقف ثلاثينيا بحوزته 1كلغ من مخدر الكوكايين

2021-11-06 / 12:52 مساءً
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هبة بريس - الرباط

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم السبت 6 نونبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، من ذوي السوابق القضائية في قضايا التهريب، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تهريب وترويج مخدر الكوكايين.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى محطة النقل الطرقي بمدينة الرباط، مباشرة بعد وصوله على متن حافلة لنقل المسافرين من إحدى مدن شمال المملكة، حيث تم العثور بحوزته على كيلوغرام من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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