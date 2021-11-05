تازة.. لجنة اليقظة تعقد اجتماع لتدارس موجة البرد .

ع محياوي _ هبة بريس

عقدت لجنة اليقظة والتتبع بإقليم تازة ، اجتماعا خصص لعرض التدابير والإجراءات الاستباقية التي تهدف إلى مواجهة آثار موجة البرد بالمناطق الوعرة الولوج الجبلية وفك العزلة عنهم.

ويندرج هذا الاجتماع ، في إطار تنفيذ التعليمات السامية للملك محمد السادس الرامية إلى ايلاء اهتمام خاص لساكنة المناطق الجبلية خلال فصل الشتاء وتساقط الثلوج وموجة البرد القارس.

كما يندرج هذا الاجتماع في إطار تفعيل إجراءات مخطط عمل لجنة اليقظة للتخفيف من آثار موجة البرد وتساقط الثلوج وكذا الاضرار الناجمة عن هذه الإضطرابات الجوية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0