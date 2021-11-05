تأجيل محاكمة الصحافي عمر الراضي أمام الاستئناف إلى 25 نونبر

هبة بريس _ الرباط

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل محاكمة الصحافي عمر الراضي إلى 25 نونبر لإعداد الدفاع، بناء على طلب من محاميه.

واعتقل الراضي، البالغ من العمر 35 سنة، وهو أيضا ناشط حقوقي، في يوليوز 2020 لاتهامه “بالتخابر مع عملاء دولة أجنبية” فضلا عن “الاعتداء جنسيا” على زميلة له في العمل، بناء على شكوى تقدمت بها.

ويرى الصحافي عمر الراضي أنه يحاكم بسبب آرائه، فيما دعت منظمات حقوقية محلية ودولية وسياسيون ومثقفون إلى الإفراج عنه، في حين تؤكد السلطات المغربية أن الأمر يتعلق بقضية حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير، مشددة على استقلالية القضاء.

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