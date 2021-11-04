محمد الصديقي

وزير الفلاحة: “الزيادة في أسعار الخضر والدجاج أمر عادي وستعود الأمور لوضعها قريبا”

2021-11-04 / 2:48 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد محمد الصديقي وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات بأن ارتفاع الأسعار الذي شهدته مجموعة من المواد الغذائية في الفترة الحالية أمر عادي.

و قال الصديقي خلال حديثه أمام الصحفيين بالندوة الأسبوعية التي أعقبت مجلس الحكومة بأن أسعار بعض الخضر و الدجاج قد شهدت ارتفاعا خلال الأيام الأخيرة.

و أرجع المسؤول الوزاري هذا الارتفاع للظرفية الاقتصادية التي يمر منها العالم بأسره و هو ما انعكس على مستوى الأسعار بكل دول العالم و ليس فقط في المغرب.

و قال وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات بأن الأمر عادي في الوقت الراهن و لن يستمر، مؤكدا على أن الأسعار ستعود لسالف عهدها خلال الأيام المقبلة خاصة بعد الإجراءات المواكبة التي قامت بها الحكومة مؤخرا.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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