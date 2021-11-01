إنزكان : جريمة بشعة …أم تذبح طفلتها

2021-11-01 / 6:37 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

شهدت مدينة أيت ملول، اليوم الإثنين 01 نونبر الجاري، جريمة بشعة بعد أن أجهزت أم على طفلتها بواسطة سكين .

مصادر كشفت ل ” هبة بريس” ، ان الأم الجانية في الثلاثينات من عمرها كانت تعاني من إضطرابات نفسية، دفعتها لارتكاب جريمة في حق فلذة كبدها البالغة من العمر 6 سنوات بذبحها بواسطة سكين بمنزلها الكائن بالحي الإداري بأيت ملول.

ذات المصادر أكدت أن الجريمة البشعة عجلت بحضور مختلف المسؤولين الأمنيين بمسرح الجريمة، حيث تم توقيف الأم في الوقت الذي تم فيه نقل جثة الطفلة نحو مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بإنزكان

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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