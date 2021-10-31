توقيفات في مراكش.. الأمن يتدخل لتفريق مسيرة احتجاجية لرافضي جواز التلقيح

2021-10-31 / 7:28 مساءً
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هبة بريس _ مراكش

خرج المئات من المواطنين بمراكش، يومه الأحد، مسيرة احتجاجية للتعبير عن رفضهم ل “جواز التلقيح”

وانطلقت المسيرة من أمام مقر البريد المركزي، بحي جليز في اتجاه ساحة جامع الفنا .

وكالعادة ؛ تدخلت المصالح الأمنية لتفريق المحتجين، وفض مسيرتهم الإحتجاجية وهو ما أدى إلى اعتقال مجموعة من الأشخاص كانوا من المشاركين في الاحتجاج ضد إلزامية “جواز التلقيح”.

ورفع المحتجون شعارات رافضة لإجبارية التلقيح حيث نادى الجميع بإلغاء القرار الذي اعتبر ” تقييد لحرية الأشخاص ”

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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