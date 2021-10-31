توقيفات في مراكش.. الأمن يتدخل لتفريق مسيرة احتجاجية لرافضي جواز التلقيح
هبة بريس _ مراكش
خرج المئات من المواطنين بمراكش، يومه الأحد، مسيرة احتجاجية للتعبير عن رفضهم ل “جواز التلقيح”
وانطلقت المسيرة من أمام مقر البريد المركزي، بحي جليز في اتجاه ساحة جامع الفنا .
وكالعادة ؛ تدخلت المصالح الأمنية لتفريق المحتجين، وفض مسيرتهم الإحتجاجية وهو ما أدى إلى اعتقال مجموعة من الأشخاص كانوا من المشاركين في الاحتجاج ضد إلزامية “جواز التلقيح”.
ورفع المحتجون شعارات رافضة لإجبارية التلقيح حيث نادى الجميع بإلغاء القرار الذي اعتبر ” تقييد لحرية الأشخاص ”
ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
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21 تعليقات
الكلخ،بعينه،بالأحرى ان تقفوا هذه،الوقفات لكي تحتجوا،هلى،الزيادة الصاروخية في المواظ،الغذاءية،والبنزين،وشلا،حوايج،لخراين،اما التلقيح،وصلوا العدد الءي،يريدونه،اف،منكم،يا عقول،العصافير،
الحمدلله من طنجة إلى لكويرة تمت بنجاح هذه الوقفات الاحتجاجية ضد جواز التلقيح .
إن الحكومة الجديدة بالغت في هذآ القرار الذي اتخذته .ليس منطقي لان جواز التلقيح ليس حكيم وليس هناك نص قانوني يدل عليه .
حتى في الحمام يطلب هذآ عار على الحكومة الجديدة وحشومة تكون مراقبته في هذه الأماكن حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
هذآ هو التغير الحقيقي ياسيد اخنوش المغاربة يريدون التغير والاصلاح وليس زعزعة الاستقرار داخل البلاد.
الحمدلله على شجاعة المغاربة على اتفاقهم ويد واحدة من أجل كرامتهم .
لآ للتلقيح الاجباري ولا لجواز التلقيح الاجباري نحن لدينا كرامة وسيادة المغرب يريد النزاهة والشفاهية والمصداقية في الإصلاح والتغير لمستقبل أفضل بكثير من السابق وليس في التفهات التي لا جدوى منها سوى صداع الرأس منكم.
المشكل هو صلاحية اللقاح ستنتهي هذآ ماجعل الدولة تفرض جواز التلقيح على المواطنين والمواطنات .ولا يهمها الامر سوى ربح الأموال .
نريد يادولة الحق والقانون للاستشارات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي تعود علينا بالنفع ورفع مستوى الاقتصادي والمعيشي في المغرب وليس تفهاتكم الفارغة…
اصبحتم اضحوكة العالم .الدول الأوروبية والغربية تعمل من أجل حماية بلدها ونحن العكس.
ما كفايا تمثيليات ومسرحيات علينا ياسيد اخنوش المغاربة يريدون الانخفاض في المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة اتقوا الله فينا لأننا فعلا سئمنا من تصروفاتكم معنا وجواز التلقيح لايغنينا ولا يفقرنا هو ماعاد ورقة فقط.
إنها سياسة القمع والحكرة والترهيب.ان كان هذآ الجسد وروح ملك الدولة فيجب عليها أن تتكفل بكل مستلزمات الحياة وتوفير له العيش الكريم … ووووووووو. والم يكن كل هذآ فلتدعوه وشأنه فالله سبحانه وتعالى هو القوي فوق سطح الأرض وقادر على عباده
الشعب المغربي قهره الزمان ما كفايا انتم تزيدونه بقرارتكم التافهة التي لامحل لها من الوجود..
يا حكومة الجديدة لقد نسيتم مطالب الشعب المغربي ونسيتم الفقر والبطالة وغيرها من المطالب المشروعة للمغاربة والآن ترفرضون علينا هذآ الجواز التلقح الذي لايطعمنا من جوع…
اصبحتم مثل هؤلاء الأشخاص الذين لا يعرفون السباحة . ونخاف عليكم من الغرق هههههههههههه
كل ما قولتموه لنا لبيناه بكل روح وطنية .وانتم اين هو المقابل ولاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
الجرعة الأولى والثانية والتالثة والان تفكروا في الجرعة الرابعة والخامسة ووووووووو إلى آخره وحسن الخاتمة.
على ما أظن أن المقصود بهم ان يتموا اللقاح لانه على وشك الانتهاء من صلاحيته…
قال تعالى في كتابه الكريم (يايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الأمر منكم.)صدق الله العظيم. وانتهى الكلام.
أنا كمواطنة مغربية مع الحق والقانون . لأن هذا لو كان موجود في نص قانوني لكنت انا اول من يقوم بهذا الجواز التلقح…