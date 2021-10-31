بوركينا فاسو: مقتل خمسة أفراد من الشرطة على يد مسلحين مجهولين

2021-10-31 / 3:23 مساءً
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لقي خمسة من عناصر شرطة بوركينا فاسو مصرعهم وفقد ثلاثة آخرون، اليوم الأحد ، في هجوم على مركز للشرطة في شمال غرب البلاد، بالقرب من الحدود مع مالي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

ووقع الهجوم في حوالي الساعة السادسة من صباح اليوم، ونفذه مسلحون مجهولون ضد مركز شرطة دي، البلدة الواقعة في ولاية سورو شمال غرب البلاد.وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن المهاجمين أخذوا معهم “سيارة وثمان دراجات نارية”.

ويعد هذا الهجوم الرابع خلال ستة أيام ضد قوات الدفاع والأمن المنخرطة في القتال ضد الجهاديين في بوركينا فاسو.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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