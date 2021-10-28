بعد الدواجن.. ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء يغضب ساكنة الدار البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

شهدت أسعار بيع اللحوم الحمراء بعدد من أحياء العاصمة الاقتصادية ارتفاعا ملحوظا خلال الأسبوعين الأخيرين و ذلك بزيادة قدرت بحوالي خمس دراهم في الكيلوغرام الواحد.

و عزا عدد من جزارة الدار البيضاء هذا الارتفاع الأخير لتكلفة الإنتاج التي أضحت مرتفعة بدورها مما قلص هامش الربح بشكل كبير و هو ما كان سببا مباشرا في زيادة مبلغ إضافي على التسعيرة المتعارف عليها سلفا.

و تفاجأ عدد من المواطنين بزيادة سعر بيع اللحوم الحمراء بالدار البيضاء في فترة تتزامن و تداعيات الجائحة التي مازالت ترخي بظلالها على القدرة الشرائية لفئات واسعة من المجتمع.

و في الوقت الذي رفع فيه عدد من جزاري البيضاء سعر البيع للعموم، حافظ بعضهم الآخر على السعر المتعارف عليه المحدد في 70 درهما علما أن بعض المناطق بالعاصمة الاقتصادية و خاصة الأحياء الشعبية يباع فيها اللحم الأحمر أحيانا بثمن أقل.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن سعر بيع الدواجن بدوره شهد ارتفاعا ملحوظا في الأسابيع الأخيرة حيث وصل في بعض المناطق لحوالي 20 درهما للكيلوغرام الواحد.

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