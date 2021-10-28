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بعد الدواجن.. ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء يغضب ساكنة الدار البيضاء

2021-10-28 / 10:17 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

شهدت أسعار بيع اللحوم الحمراء بعدد من أحياء العاصمة الاقتصادية ارتفاعا ملحوظا خلال الأسبوعين الأخيرين و ذلك بزيادة قدرت بحوالي خمس دراهم في الكيلوغرام الواحد.

و عزا عدد من جزارة الدار البيضاء هذا الارتفاع الأخير لتكلفة الإنتاج التي أضحت مرتفعة بدورها مما قلص هامش الربح بشكل كبير و هو ما كان سببا مباشرا في زيادة مبلغ إضافي على التسعيرة المتعارف عليها سلفا.

و تفاجأ عدد من المواطنين بزيادة سعر بيع اللحوم الحمراء بالدار البيضاء في فترة تتزامن و تداعيات الجائحة التي مازالت ترخي بظلالها على القدرة الشرائية لفئات واسعة من المجتمع.

و في الوقت الذي رفع فيه عدد من جزاري البيضاء سعر البيع للعموم، حافظ بعضهم الآخر على السعر المتعارف عليه المحدد في 70 درهما علما أن بعض المناطق بالعاصمة الاقتصادية و خاصة الأحياء الشعبية يباع فيها اللحم الأحمر أحيانا بثمن أقل.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن سعر بيع الدواجن بدوره شهد ارتفاعا ملحوظا في الأسابيع الأخيرة حيث وصل في بعض المناطق لحوالي 20 درهما للكيلوغرام الواحد.

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‫21 تعليقات

  5. اخنوش هو المسبب الرئيسي فيما يحصل لنا لامكان للفقراء والمساكين لآ شفقة.المال والربح هم الوحيد همهم وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم .

  9. ياسيد اخنوش يجب عليك ان تفهم وتستوعب بأن نسبة كبيرة من المغاربة صوتوا عليكم في الانتخابات .وكان صوتهم من أجل الخلاص من جحيم دام سنوات طويلة في الحكومة السابقة والأن تخيبون الظن فيكم بوجه ثاني للمغاربة…

  11. الحكومـة منشغـلة بالتلقيح و بالجواز الصحـي ،و هـي تتخبط خبـط عشـواء ، والمواطـن مغـلـوب عـلى أمــره ، لا حسـب ولا رقيب ولا حماية للمستهلك ، ولا مـن يغيــر سـاكنا. حسبنا الله ونعم الوكيل…
    لا نـــدري مـاذا أصـابنــا ، ولا حــول ولا قــوة إلا بالله

  12. يا سيد اخنوش صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله دائما سباقا للخير في خطابه الاخير لقد تحدث عن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية لبناء مغرب أفضل بكثير من السابق كما نصره الله تكلم عن الزيادات في المواد الأساسية الضرورية للحياة.والان أنتم تفاجؤون بهذه الزيادات الساروخية في اللحوم الحمراء .ربما المسكين لن يصلها الى في عيد الأضحى . حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.

  13. أين سيذهب المسكين الذي يتقضى مبلغ بسيط جدا لايكفيه في توفير معيشته اليومية الأسعار ساروخية والاجور منخفضة ولا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

  15. ما كفايا استهزاءات على الشعب المغربي البسيط .ياسيد اخنوش ضحكت على المواطنين والمواطنات واخذت الرئاسة من ظهورهم .واين وعودك قبل الانتخابات…

  17. الطبقة البرجوازية لايهمها الزيادة الساروخية للمواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة اتقوا الله فينا لأننا فعلا سئمنا من تصروفاتكم معنا وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم.

  18. هذآ هو التغير الحقيقي والاصلاح ياسيد اخنوش المغاربة يريدون ان تكون هذه الحكومة الجديدة في المستوى المطلوب وليس في تدمير حياتهم اليومية الأسعار ساروخية والاجور منخفضة ووووووووو إلى أي حد يتصلون بنا…

  20. المسكين لم يصل إلى القطاني فما بالك من اللحوم الحمراء والدواجن .اين هي ياسيد اخنوش دعمك المادي لكل أسرة فقيرة 1000درهم.. هذآ كلام فقط ووووووووو.

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