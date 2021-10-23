لجنة حماية المعطيات الشخصية: خطورة الوضع الصحي تحتم علينا تفضيل المصلحة العامة

2021-10-23 / 3:51 مساءً
0
هبة بريس

تتابع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) “باهتمام” مسلسل عملية استعمال جواز التلقيح والنقاش الذي أثاره الرأي العام بهذا الخصوص.

وأوضحت اللجنة في بلاغ لها، أنها تتابع عن كثب، منذ الساعات الأولى لتفشي الجائحة، كافة العناصر المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأضاف البلاغ أنه في ما يتعلق بالأسئلة الحالية حول جواز التلقيح ومن أجل إبداء رأي مفصل، ستنشر اللجنة، بعد عقد اجتماع استثنائي يوم الأربعاء 27 أكتوبر الجاري، للبت في الموضوع، جميع العناصر اللازمة للتوضيحات الضرورية.

ومن جهة أخرى، تواصل اللجنة العمل بروح البلاغ الصحفي الصادر في 16 أبريل 2020.

وأشار البلاغ إلى أن “القانون 09-08، تماشيا مع المادة 24 من دستور المملكة، يمنح اللجنة مهمة عامة تتمثل في مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لا سيما داخل المنظومة الرقمية”.

وحسب المصدر ذاته، فإن “مفهومي الحد الأدنى والتناسب هما جزء من وسائل التتبع التي تجعل من الممكن تقييم إيجابيات وسلبيات كل استخدام، في إطار تحليل أوسع للمخاطر، فيما يتعلق باحترام الحياة الخاصة، ولكن كذلك في ما يتعلق بالحقوق الأساسية الأخرى”.

كما ذكرت اللجنة أن خطورة الوضع الصحي والتطورات التي سجلت من خلال منحنيات انتشار الوباء، وكذلك تلك التي يجب تدبيرها خلال مراحل رفع الحجر الصحي القادمة، تشكل خطرا كبيرا. “وبالتالي، فإنه من أجل السيطرة على انتشار الوباء، ولا سيما خلال مرحلة رفع الحجر الصحي المقبلة، لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا، من أجل المصلحة الجماعية، بخوض معركة خاطئة”.

وحسب البلاغ، “ستطلب اللجنة، بهدف إنجاز تقرير حول احترام حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي خلال فترة الطوارئ الصحية، من الإدارات المعنية جمع كافة المعلومات المفيدة لهذا الغرض “.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of أمن الرباط ينفي اعتداء شرطي على نادل مقهى بسبب جواز التلقيح

أمن الرباط ينفي اعتداء شرطي على نادل مقهى بسبب…

2021-10-23 / 5:27 مساءً
Photo of الصحة: أزيد من 968 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الصحة: أزيد من 968 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة…

2021-10-23 / 5:08 مساءً
Photo of نقابة: تقييد الولوج للفضاءات العامة يمس بالحقوق الدستورية للمواطنين

نقابة: تقييد الولوج للفضاءات العامة يمس بالحقوق الدستورية للمواطنين

2021-10-23 / 5:03 مساءً
Photo of تسجيل 424 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 424 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا خلال 24…

2021-10-23 / 4:28 مساءً
Photo of سرقوا وكالات لتحويل الأموال ومحلات تجارية.. توقيف 4 أشخاص بالبيضاء

سرقوا وكالات لتحويل الأموال ومحلات تجارية.. توقيف 4 أشخاص…

2021-10-23 / 4:00 مساءً
Photo of طنجة .. توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية مبحوث عنه دوليا

طنجة .. توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية مبحوث…

2021-10-23 / 2:49 مساءً
Photo of انتخابات ممثلي القضاة.. 50.42% نسبة المشاركة حتى 12 زوالا

انتخابات ممثلي القضاة.. 50.42% نسبة المشاركة حتى 12 زوالا

2021-10-23 / 2:36 مساءً
Photo of حمضي :” الآثار الجانبية للقاحات كورونا قليلة، ولا تشكل خطراً على صحة الإنسان“

حمضي :” الآثار الجانبية للقاحات كورونا قليلة، ولا تشكل…

2021-10-23 / 2:20 مساءً
Photo of ركل ورفس.. فيديو اعتداء شخص على ممرضة داخل مستشفى بالداخلة يهز الفيسبوك

ركل ورفس.. فيديو اعتداء شخص على ممرضة داخل مستشفى…

2021-10-23 / 1:49 مساءً
Photo of الاتحاد الوطني للشغل: إقرار جواز التلقيح خطوة غير قانونية

الاتحاد الوطني للشغل: إقرار جواز التلقيح خطوة غير قانونية

2021-10-23 / 11:38 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق