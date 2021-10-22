مسؤولو شبيبة القبائل يخصصون استقبالا حارا لفريق الجيش الملكي
هبة بريس - القسم الرياضي
خصصت ادارة فريق شبيبة القبائل استقبالا حارا لبعثة فريق الجيش الملكي لكرة القدم فور وصولها إلى مطار هواري بومدين .
وكان الزعيم قد خاض حصة تدريبية خفيفة بالمركز التدريبي المعمورة قبل التوجه لمطار محمد الخامس، لشد الرحال نحو تونس ثم بعدها استقل طائرة خاصة نحو الجزائر .
وسيحاول فريق الجيش تحقيق الفوز لتعويض كبوة الذهاب بعدما انهزم بميدانه بهدف دون رد .
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
تعليق واحد
عاشت الجمهورية القبائلية حرة٠ المغاربة يدعمون اخوانهم في جمهورية القبائل في تقرير مصيرهم.