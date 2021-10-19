نزهة سياحية إلى منتجع عين أسردون تنتهي بوفاة شاب

هبة بريس _ بني ملال

انتهت نزهة سياحية بمنتجع عين أسردون ببني ملال بوفاة شاب في ربيعه الـ18اليوم الثلاثا، إثر سقوطه من أعلى جبل كان بصدد تسلقه.

وقالت مصادر محلية إن الشاب الذي خرج في نزهة رفقة أقرانه إلى المنتجع، حيث قرر تسلق جبل للوصول إلى قمته، لكن رجله زلت وسقط أرضا، وأصيب بجروح خطيرة على مستوى الرأس وأنحاء الجسد.

ورغم محاولات إنقاذ حياة الضحية من طرف الطاقم الطبي بالمركز الاستشفائي ببني ملال، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابة الخطيرة، في وقت فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في ظروف وملابسات الواقعة تحت إشراف النيابة العامة

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