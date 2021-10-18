زاوية الشيخ: مداهمة معمل سري وحجز أطنان من مسكر ماء الحياة

هبة بريس: اشعبان لحبيب

أفادت مصادر محلية ل” هبة بريس، أن مصالح الدرك الملكي بمدينة زاوية الشيخ، التابعة لإقليم بني ملال، مدججة بفرقة خاصة مكونة من عناصر المركز القضائي، وتحت إشراف مباشر للقائد الجهوي للدرك ببني ملال، تمكنوا يوم أمس من توقيف أحد أكبر تجار المسكرات مادة “الماحيا” وذلك بأحد دواوير تابعة لمدينة زاوية الشيخ، حيث داهموا منزله أمس الأحد، وتمكنوا من حجز 3 أطنان من التين المخمر، وطن من التين المجفف، و200 لتر من مسكر الماحيا موضوعة في أكياس بلاستيكية و100 قنينة متنوعة من الخمور، بالإضافة إلى تجهيزت خاصة بطهي وتقطير المسكر من قنينات غاز وآواني وأنابيب نحاسية.

هذا وتأتي هذه العملية، ضمن سلسلة من العمليات التي تقوم بها المراكز الترابية، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي ببني ملال، بينهم المركز الترابي لزاوية الشيخ الذي تمكن يوم السبت الماضي، من إعتقال أخطر تاجر مخدرات صادرة في حقه 30 مذكرة بحث وطنية، والذي كان يعيش وسط منطقة جبلية.

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