تارودانت : إجتماع إقليمي لتحقيق السلم الاجتماعي بين الرعاة الرحل والساكنة

2021-10-17 / 12:21 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أسفرت المواجهات الأخيرة بين الرعاة الرحل وساكنة منطقة إغرم بتارودانت، الى عقد اجتماع موسع بين مختلف المتدخلين ترأسته عمالة الاقليم، من أجل التشاور وحل الأزمة القائمة بين الساكنة المحلية والرعاة الرحل، بعد إعتدائهم على المغروسات المحلية وإلحاق جحافل من الابل خسائر بها.

وكان الاجتماع الموسع مناسبة لعرض الاشكالات القائمة وما يخلفه الرعي الجائر من خسائر في الممتلكات، على أمل إيجاد حلول ترضي الاطراف، من أجل تحقيق السلم الاجتماعي بين الرعاة الرحل والساكنة المحلية.

وقد استمعت اللجنة الإقليمية لانشغالات فعاليات المجتمع المدني بنفوذ باشوية ودائرة ايغرم، الذين عبروا عن قلقهم بشأن اعتداء بعض الرحل على أشجار اللوز والاركان، وكذا استنزافهم لنقاط الماء وطالبو بإبعاد الرحل عن الدواوير وتعويض خسائرهم في هذا الصدد.

وبينت اللجنة للحضور التدخلات التي تقوم بها المصالح الأمنية حرصا على السلم الاجتماعي بين الرحل والساكنة المحلية، كما تمت الاشارة ان هناك إعداد مشروع لمساحات للرعي مؤقتة بايغرم، سيتم عرضه قريبا على انظار السلطات والمجالس الجماعية للنقاش وباشراك فعاليات المجتمع المدني، بالإضافة الى تنزيل مشاريع تنموية فلاحية بالمنطقة للحفاظ على شجرة الأركان.

كما تدخل اعيان المناطق التي ينتمي اليها الرحل، مستنكرين هذه الاعتداءات التي تتعرض اليها أشجار اللوز والاركان وكذا نقاط الماء، وعبروا عن استعدادهم للوقوف الى جنب السلطات للتدخل وابعاد الرحل عن الدواوير، كما طالب هؤلاء في نفس الوقت فعاليات المجتمع المدني بالتحلي بالصبر والتهدئة

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