الصحة العالمية تضع خطة للتعامل مع “الانتهاكات الجنسية

هبة بريس _ الرباط

تستعد منظمة الصحة العالمية لإطلاق خطة عمل تتعهد “عدم التسامح” مع الانتهاكات الجنسية بعد ضلوع موظفين لديها في انتهاكات مماثلة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق نقلته وكالة فرانس برس عن المنظمة الأممية، الجمعة.

يأتي ذلك بعدما مارست كبرى الدول المانحة ضغوطا علنية على منظمة الصحة العالمية. وقد طالبتها عشرات البلدان في بيان نادر بـ”التزام كامل” بشأن هذا الموضوع.

وكشف المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس عن خطته الخميس للدول الأعضاء.

وقالت منظمة الصحة العالمية لوكالة فرانس برس الجمعة إن “المدير العام قدم أمس مسودة خطة الاستجابة للدول الأعضاء لجمع تعليقاتها وردود فعلها”، مشيرة إلى أن الوثيقة النهائية ستنشر في “الأيام القليلة المقبلة

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