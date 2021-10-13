هبة بريس

أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأنه تم في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد- 19، تلقيح ما يقارب 92 في المائة من الساكنة السجنية بمختلف المؤسسات.

وأوضحت المندوبية العامة، في بلاغ لها، أنها “عملت على التنسيق المستمر مع السلطات الصحية والإدارية وعلى تعبئة كل أطرها وموظفيها من أجل تعميم عملية التلقيح على مجموع الساكنة السجنية بمختلف المؤسسات. وقد تمكنت بذلك من تلقيح ما يقارب 92 في المائة من هذه الساكنة”.

وأضافت أن عملية التلقيح لازالت مستمرة لتشمل باقي السجناء وكذا الوافدين الجدد على المؤسسات السجنية غير الملقحين، مشيرة إلى أن التلقيح الخاص بالجرعة الثالثة سيبدأ بهذه المؤسسات، وذلك من أجل ضمان حماية أنجع وأوسع لساكنتها.

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