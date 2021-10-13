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تلقيح ما يقارب 92 في المائة من الساكنة السجنية

2021-10-13 / 1:31 مساءً
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هبة بريس

أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأنه تم في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد- 19، تلقيح ما يقارب 92 في المائة من الساكنة السجنية بمختلف المؤسسات.

وأوضحت المندوبية العامة، في بلاغ لها، أنها “عملت على التنسيق المستمر مع السلطات الصحية والإدارية وعلى تعبئة كل أطرها وموظفيها من أجل تعميم عملية التلقيح على مجموع الساكنة السجنية بمختلف المؤسسات. وقد تمكنت بذلك من تلقيح ما يقارب 92 في المائة من هذه الساكنة”.

وأضافت أن عملية التلقيح لازالت مستمرة لتشمل باقي السجناء وكذا الوافدين الجدد على المؤسسات السجنية غير الملقحين، مشيرة إلى أن التلقيح الخاص بالجرعة الثالثة سيبدأ بهذه المؤسسات، وذلك من أجل ضمان حماية أنجع وأوسع لساكنتها.

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‫4 تعليقات

  3. نريد الإصلاح والتغير للساكنة السجنية من حقوق اي ساجن ك(الصحة والتعليم وفرص عمل داخل السجون وكذا الرياضة اي المرافق الترفيهية .حتى لايشعر السجين بسجنه……

  4. لانعرف أين ستصلون باكاذيبكم معنا فهذه النسبة المئوية غير صحيحة .نريد المسؤولين بالزيارة إلى السجون ليشاهدوا باعينهم ماذا يجري هناك إنها الكاميرة المكشوفة وفضح لعبتهم القذرة….

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