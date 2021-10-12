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شبكة تدعو حكومة أخنوش إلى إلغاء “الساعة الإضافية”

2021-10-12 / 9:57 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

طالبت شبكة التحالف المدني للشباب، الحكومة الجديدة بإلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت العادي للمملكة .

ودعت الشبكة، حكومة أخنوش، إلى تحديد موقفها من الساعة الإضافية المعتمدة حالياً، والتي هي موضع تذمر دائم من طرف المغاربة بعد أن تم تحويلها “بشكل تعسفي” من “توقيت صيفي إلى توقيت إجباري”.

واعتبرت في بلاغ لها، أن هذا القرار جرى دون مراعاة تأثيراته السلبية النفسية والاجتماعية والصحية والأمنية والمجالية على عموم المواطنين وعلى الأسر والطفولة وتلاميذ المؤسسات التعليمية والطبقة العاملة بالنظر إلى عدة ظروف تم تغييبها أو استغفالها.

وشددت الشبكة على ضرورة إلغاء القرار الذي وصفته بـ “الأحادي للحكومة السابقة التي تجاهلت كل الأصوات الداعية إلى إلغاء الساعة الإضافية من خلال عدة مؤشرات موضوعية، لكنها استمرت في قرارها بمنطق الإذعان”.

وفي نفس السياق، طالبت الشبكة الحكومة بفتح تحقيق حول الدراسة التي “ادعت” فيها وزارة الوظيفة العمومية، سابقاً، أنها قامت بها حول الساعة الإضافية من أجل الإفصاح عن نتائجها للرأي العام المغربي وتكلفتها المالية، وذلك لفهم هذا القرار والتمحيص في مخرجات هذه الدراسة التي “لا نعلم عنها شيئاً ولا نعرف من استهدفت وأي مقاربة علمية اعتمدت”؛ مشيرة إلى أنها لم تقتنع بتبريرات الحكومة السابقة حول اعتماد هذا القرار، وتعتبر الإجراءات المصاحبة له غير ذي مصداقية وزادت من معاناة الأسر والارتباك في النقل العمومي حيث إن هناك وقائع سابقة تؤكد أن الحكومة عجزت على تفعيل تلك الإجراءات المصاحبة.

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