مراكش .. حافلة تنهي حياة سائق دراجة نارية

هبة بريس _ مراكش

شهدت الطريق الرابطة بين مراكش و تمصلوحت حادثة سير مميتة نجمت عن اصطدام قوي بين حافلة للنقل الحضري تابعة لشركة “ألزا” ودراجة نارية ، الحادث أودى بحياة سائق الدراجة النارية على الفور

و فور علمها بالحادث حلت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية “تسلطانت” إلى عين المكان للقيام بالمتعين ، فيما تم نقل جثمان الهالك صوب مستودع الأموات بمراكش بتعليمات من النيابة العامة المختصة

وفتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا في الموضوع للكشف عن تفاصيل هاته الحادثة وتحديد المسؤوليات

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