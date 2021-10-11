مراكش .. حافلة تنهي حياة سائق دراجة نارية

2021-10-11 / 8:01 مساءً
0
هبة بريس _ مراكش

شهدت الطريق الرابطة بين مراكش و تمصلوحت حادثة سير مميتة نجمت عن اصطدام قوي بين حافلة للنقل الحضري تابعة لشركة “ألزا” ودراجة نارية ، الحادث أودى بحياة سائق الدراجة النارية على الفور

و فور علمها بالحادث حلت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية “تسلطانت” إلى عين المكان للقيام بالمتعين ، فيما تم نقل جثمان الهالك صوب مستودع الأموات بمراكش بتعليمات من النيابة العامة المختصة

وفتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا في الموضوع للكشف عن تفاصيل هاته الحادثة وتحديد المسؤوليات

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير : إنتحار مواطن فرنسي كان يعاني مرض نفسي

أكادير : إنتحار مواطن فرنسي كان يعاني مرض نفسي

2021-10-11 / 6:20 مساءً
Photo of مولاي يعقوب.. انقلاب سيارة تقل 5 أساتذة

مولاي يعقوب.. انقلاب سيارة تقل 5 أساتذة

2021-10-11 / 5:42 مساءً
Photo of بسبب خديجة.. السلطات تنقذ شابا من الانتحار “فيديو”

بسبب خديجة.. السلطات تنقذ شابا من الانتحار “فيديو”

2021-10-11 / 9:53 صباحًا
Photo of صادم ..شاب يشنق نفسه على سطح صهريج مياه بالدريوش

صادم ..شاب يشنق نفسه على سطح صهريج مياه بالدريوش

2021-10-10 / 6:31 مساءً
Photo of الداخلة : البحرية الملكية تعترض قارب للهجرة السرية

الداخلة : البحرية الملكية تعترض قارب للهجرة السرية

2021-10-10 / 4:41 مساءً
Photo of إجهاض عملية تهريب للمخدرات في عرض ساحل طنجة

إجهاض عملية تهريب للمخدرات في عرض ساحل طنجة

2021-10-10 / 2:55 مساءً
Photo of ميدلت .. مصرع شخصين في حادث اصطدام سيارة ودراجة نارية بضواحي زايدة

ميدلت .. مصرع شخصين في حادث اصطدام سيارة ودراجة…

2021-10-09 / 7:10 مساءً
Photo of السرقة بالعنف تجر شخصين إلى الاعتقال بتطوان

السرقة بالعنف تجر شخصين إلى الاعتقال بتطوان

2021-10-08 / 9:29 مساءً
Photo of تارودانت: خمسيني يضع حد لحياته شنقا

تارودانت: خمسيني يضع حد لحياته شنقا

2021-10-08 / 12:47 مساءً
Photo of سطات.. نجاة أربعة أساتذة من الموت بأعجوبة بطريق البروج

سطات.. نجاة أربعة أساتذة من الموت بأعجوبة بطريق البروج

2021-10-08 / 12:12 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق