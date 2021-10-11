مولاي يعقوب.. انقلاب سيارة تقل 5 أساتذة

ع محياوي _ هبة بريس

اهتزت منطقة سيدي مسعود الواقعة في النفوذ الترابي لجماعة المجاعرة بإقليم مولاي يعقوب ظهر اليوم الإثنين 11 أكتوبر 2021، على خبر انقلاب سيارة خفيفة كانت تقل خمسة أساتذة حالتهم متفاوتة الخطورة مابين إصابات في الرأس واليدين والأطراف حسب مصدر هبة بريس.

وأضاف ذات المصدر، أن الحادثة تسبب فيها تهور سائق سيارة أجرة من النوع الكبير كان قادما في الإتجاه المعاكس، بسرعة فائقة، حيث احتل كامل الطريق حسب شهود عيان، مما تسبب في انقلاب السيارة التي تقل الأساتذة .

وفور علمهم بالحادث حلت على الفور عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية والوقاية المدنية بما فيهم المدير الإقليمي للتعليم بالاقليم للقيام بالمتعين وبتتبع من عامل الإقليم بالنيابة لمجريات الحادثة، فيما تم نقل المصابين على متن سيارة الإسعاف صوب المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس لتلقي الإسعافات الأولية .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0